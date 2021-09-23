В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подмосковье

Вечерняя Москва
43 минуты назад

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ангаре в подмосковной Черноголовке. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС в четверг, 23 сентября.

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Подмосковье
Фото:  Денис Воронин / АГН Москва Денис Воронин / АГН Москва

— В 6:05 — ликвидация открытого горения, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Высота одноэтажного офисно-складского здания, где происходит пожар, составляет 15 метров. На момент прибытия пожарных внутри наблюдалось сильное задымление изнутри, а также дым из-под кровли.

Некоторое время существовала угроза распространения горения на офисное трехэтажное здание. Пострадавших в результате инцидента, как уточнили в министерстве, нет.

Ликвидацией пожара занимаются 90 человек и 32 единицы техники.

Пожары,Происшествия,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители