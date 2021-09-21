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В Москве загорелась мебельная фабрика

Мослентаиещё 1
8 часов назад

В Москве загорелась мебельная фабрика
Фото: МослентаМослента

Пожар произошел на территории мебельной фабрики на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, возгоранию присвоен ранг номер один. Из здания эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины случившегося выясняются.

Ранее, 20 сентября, в районе станции «Балтийская» Московского центрального кольца на севере Москвы зафиксировали сильное возгорание. Пожар начался на складских помещениях на Нарвской улице.

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