В Москве загорелась мебельная фабрика

Фото: Мослента Мослента

Пожар произошел на территории мебельной фабрики на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, возгоранию присвоен ранг номер один. Из здания эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины случившегося выясняются.

Ранее, 20 сентября, в районе станции «Балтийская» Московского центрального кольца на севере Москвы зафиксировали сильное возгорание. Пожар начался на складских помещениях на Нарвской улице.