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На Камчатке загорелся ангар на действующей ТЭЦ

ТАСС
2 часа назад

Камчатские пожарные ведут работы по тушению ангара, расположенного на территории теплоэлектроцентрали 2 в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке загорелся ангар на действующей ТЭЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Информация о возгорании ангара размерами 40 м на 18 м поступила 9 сентября, в 14:17 (05:17 мск). Ведутся работы по тушению пожара. Всего на месте работают более 40 человек, 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется.

ТЭЦ-2 - вторая по мощности тепловая электростанция Камчатского края, действующая в краевой столице. Основное топливо - природный газ газоконденсатного месторождения в Соболевском районе Камчатского края, резервное топливо - мазут.

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