В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице

Пожар в больнице в Ярославле мог начаться по электротехнической причине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Фото: Максим Богодвид РИА Новости Максим Богодвид РИА Новости

«Предварительная причина пожара – электротехническая», - говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, сообщение о задымлении поступило в 22:09. Очаг был расположен на первом этаже здания в палате терапевтического отделения.