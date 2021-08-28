Стала известна возможная причина ЧП в больнице Ярославля

Причина пожара в больнице в Ярославле, по предварительным данным, электротехническая, сообщили в областном ГУ МЧС России.

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«Предварительная причина пожара – электротехническая», – приводит текст сообщения ТАСС.

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В ГУ МЧС добавили, что всего в здании с диагнозом «коронавирус» находились 90 человек, а также 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. В результате пожара до прибытия пожарных погиб 74-летний пациент. «При возникновении пожара, согласно инструкции, персоналом объекта произведено отключение аппаратов ИВЛ. Развернут пункт обработки личного состава», – добавили в главке.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной возгорания матраса в больнице 3 в Ярославле могло стать курение. «По предварительным данным, причиной возгорания матраса могла стать непотушенная сигарета», – сказал источник.

Он добавил, что после появления дыма сработали системы противопожарной защиты. При этом отключилось электричество, а вместе с ним и аппараты ИВЛ. В результате трое пациентов в соседней палате погибли. «Сам пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил», – сообщили в правоохранительных органах.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области проверит причины инцидента в красной зоне больницы в Ярославле, где, по предварительным данным, от возгорания пострадали пациенты», – сообщили в пресс-службе ведомства.

«На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления. Сейчас проводятся следственные действия», – сообщили в Следственном комитете.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с задымлением в одной из палат терапевтического отделения больницы 3 Ярославля. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Ярославля Виталий Нищенков», – проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.

Накануне источник в экстренных службах сообщил, что результате пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле якобы погибли три человека, подключенные к ИВЛ. По словам источника, в реанимационной палате загорелся матрас, из-за пожара произошло отключение электричества, в связи с чем аппараты ИВЛ перестали работать. При этом сам источник возгорания удалось потушить до прибытия подразделений спасателей.

Позже заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин уточнил, что в результате возгорания в больнице Ярославля, по предварительным данным, умер один пациент, двоих пострадавших от задымления реанимировали.