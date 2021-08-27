В Казахстане назвали возможные причины пожара на складе боеприпасов

Среди возможных причин пожара на складе инженерных боеприпасов на юге Казахастана рассматриваются нарушение правил безопасности, самовозгорание, диверсия и другие.
Об этом заявил глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев.
Причины инцидента выясняет оперативно-следственная группа.
«Мы не исключаем различные причины, это может быть и нарушений требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия», — приводит Интерфакс слова министра.
В ведомстве ранее сообщали о смерти трёх человек в результате пожара.
В больницах остаются 28 пострадавших.