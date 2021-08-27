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В Казахстане назвали возможные причины пожара на складе боеприпасов

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Среди возможных причин пожара на складе инженерных боеприпасов на юге Казахастана рассматриваются нарушение правил безопасности, самовозгорание, диверсия и другие.

В Казахстане назвали возможные причины пожара на складе боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев.

Причины инцидента выясняет оперативно-следственная группа.

«Мы не исключаем различные причины, это может быть и нарушений требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия», — приводит Интерфакс слова министра.

В ведомстве ранее сообщали о смерти трёх человек в результате пожара.

В больницах остаются 28 пострадавших.

Пожары,Происшествия,Нурлан Ермекбаев,Министерство обороны,Интерфакс,Казахстан,
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