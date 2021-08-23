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Села в огне: под Самарой сгорели более 30 строений

Мир24
4 часа назад

Больше 10 часов пожарные тушили природный пожар в селе Гвардейцы в Самарской области. Для борьбы с огнем пришлось привлечь три пожарных поезда, сообщает «МИР 24».

Села в огне: под Самарой сгорели более 30 строений
Фото: ТАССТАСС

Сгорели 14 жилых домов, пламя перекинулось на национальный парк «Бузулукский бор». Там выгорело 500 гектаров леса. Огонь удалось локализовать, но сухая и жаркая погода не дает полностью ликвидировать возгорание. Из-за пожара пришлось остановить движение на Южно-Уральской железной дороге. На помощь из Жуковского прибыл самолет Ил-76.

Всего в Борском районе Самарской области выгорело около пяти тысяч гектаров. Власти региона обещали помочь гражданам, чьи дома пострадали от огня.

Пожары,Происшествия,Самара,
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