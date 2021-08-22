Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара

Из садового товарищества «Мирный», находящегося в Свердловской области, были эвакуированы 83 человека из-за угрозы распространения природного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Среди эвакуированных 12 детей.

«Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки», — добавили в экстренном ведомстве.

Для тушения огня на Урале задействовали 29 единиц техники и 121 человек. От МЧС работают 77 сотрудников.