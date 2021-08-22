В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара

Газета.Ru
21 час назад

Из садового товарищества «Мирный», находящегося в Свердловской области, были эвакуированы 83 человека из-за угрозы распространения природного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди эвакуированных 12 детей.

«Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки», — добавили в экстренном ведомстве.

Для тушения огня на Урале задействовали 29 единиц техники и 121 человек. От МЧС работают 77 сотрудников.

Спасатели и работники Авиалесоохраны стали производить встречный пал. При этом ситуация с природными пожарами в области осложнена аномальной жарой свыше 30 градусов. С апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

Пожары,Новости регионов,Пожар в Свердловской области,МЧС,Свердловская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители