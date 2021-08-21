В Якутии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии за прошедшие сутки потушили десять природных пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«За сутки ликвидировано 28 пожаров на общей площади свыше 617 тыс. га», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что при тушении были задействованы 2,7 тыс. человек и 433 единиц техники.

«Продолжает действовать шесть природных пожаров... из которых три сейчас локализованы», — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Ранее сообщалось, что в Якутию прибыл четвёртый самолёт Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.