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В Якутии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров

RT на русском
10 минут назад

По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии за прошедшие сутки потушили десять природных пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Якутии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За сутки ликвидировано 28 пожаров на общей площади свыше 617 тыс. га», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что при тушении были задействованы 2,7 тыс. человек и 433 единиц техники.

«Продолжает действовать шесть природных пожаров... из которых три сейчас локализованы», — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Ранее сообщалось, что в Якутию прибыл четвёртый самолёт Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной пожаров в Якутии.

Пожары,Происшествия,Александр Чуприян,МЧС,Республика Саха (Якутия),
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