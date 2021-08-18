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Лесной пожар подобрался к самому Якутску

News.ru
18 минут назад

Лесной пожар подобрался к самой границе города Якутска. На территории городского округа сгорело около двух тысяч гектар леса. Как сообщил мэр города Евгений Григорьев в Instagram, огонь удалось ликвидировать за девять дней на площади свыше двух тысяч гектар.

Лесной пожар подобрался к самому Якутску
Фото: grigorev_yakutsk / instagramgrigorev_yakutsk / instagram

Каждый день численность группировки менялась в зависимости от ситуации и в пиковые нагрузки доходила до 90 человек. С трудом, но нам удалось за 60 километров бездорожья доставить туда технику, в том числе и тяжёлую, — написал он.

По словам мэра, для тушения огня власти привлекли три трактора, две водовозки, один погрузчик и три бульдозера. Также спасатели использовали тралы, автобус и внедорожники.

Благодаря этому у них получилось создать минерализованную полосу протяжённостью более 70 километров. Это и помогло остановить пожар.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов РФ. Там с 1 июля введён запрет на посещение лесов и объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что огонь часто переходит с лесов на жилые зоны и объекты экономики.

Ранее смог от лесных пожаров в Якутии накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.

Пожары,Происшествия,Евгений Григорьев,Якутск,
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