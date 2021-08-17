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В Якутии ликвидировали 14 природных пожаров за сутки

ТК «Звезда»
1 час назад

Более 37 тысяч гектаров природных зон было спасено от огня в Якутии за прошедшие сутки. Таким образом экстренным службам удалось ликвидировать 14 пожаров на территории региона за указанный период.

В Якутии ликвидировали 14 природных пожаров за сутки
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время действующими остаются 156 лесных пожаров. В их тушении принимают участие свыше 4,2 тысячи человек и используется 759 единиц техники. Об этом сообщает МЧС РФ.

Специалистами осуществляется работа по тушению конкретных очагов возгораний и расширению минерализованных полос. В ряде районов используется авиация МЧС РФ. В частности, 45 тонн воды было сброшено за 15 подходов в Верхневилюйском районе.

Решения о применении техники, как сообщает ведомство, принимаются в зависимости от погодных условий. На данный момент продолжаются работы на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где отмечается напряженная обстановка.

Пожары,Происшествия,МЧС,Республика Саха (Якутия),
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