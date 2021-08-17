В Якутии ликвидировали 14 природных пожаров за сутки

Более 37 тысяч гектаров природных зон было спасено от огня в Якутии за прошедшие сутки. Таким образом экстренным службам удалось ликвидировать 14 пожаров на территории региона за указанный период.

Фото: ТАСС ТАСС

В настоящее время действующими остаются 156 лесных пожаров. В их тушении принимают участие свыше 4,2 тысячи человек и используется 759 единиц техники. Об этом сообщает МЧС РФ.

Специалистами осуществляется работа по тушению конкретных очагов возгораний и расширению минерализованных полос. В ряде районов используется авиация МЧС РФ. В частности, 45 тонн воды было сброшено за 15 подходов в Верхневилюйском районе.