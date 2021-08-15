Более 800 человек эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за природного пожара

«Поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье», находящегося в д. Зеленая Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушение задействовано 10 единиц техники и 17 человек», — заявили в ведомстве.