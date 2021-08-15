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Более 800 человек эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за природного пожара

Газета.Ruиещё 7
9 часов назад

Более 800 человек, включая 750 детей, эвакуированы из лагеря в Башкирии из-за природного пожара , сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Более 800 человек эвакуировали из детского лагеря в Башкирии из-за природного пожара
Фото: МЧС БашкортостанМЧС Башкортостан

«Поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье», находящегося в д. Зеленая Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушение задействовано 10 единиц техники и 17 человек», — заявили в ведомстве.

По данным экстренных служб, площадь пожара — 1 га. Всего эвакуировано 837 человек (750 детей, 87 работников учреждения) — они направлены в детский лагерь «Уральские Зори», который находится в 5,5 км.

Накануне два очага природных пожаров на площади более 10 га были зарегистрированы в Башкирии, всего в регионе действует семь очагов, площадь которых превышает 1,2 тыс. га.

Ранее глава Минприроды оценил ситуацию с лесными пожарами в России.

Пожары,Минприроды,МЧС,Башкортостан,
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