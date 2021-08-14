Последствия пожаров: в Якутии выгорело 7 млн гектаров леса

Лесопожарные службы в России за сутки потушили более 70 природных пожаров. Леса горят в нескольких регионах страны, но самая тяжелая обстановка по-прежнему в Якутии. Там выгорело уже более семи миллионов гектаров, передает «МИР 24».

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В зоне риска в республике находятся более десяти населенных пунктов. Парашютисты-десантники Авиалесоохраны защищают жилые дома от верховых пожаров. Они самые опасные. Высота пламени в десять раз больше человеческого роста, температура в очагах около тысячи градусов, плавится даже чугун. Искры и горящие ветки разлетаются на сотни метров. От таких пожаров может спасти только прокладка минерализованных полос и встречный отжиг.

«Без отжига практически невозможно потушить крупный пожар, если он идет верховым и даже низовым», – рассказал инструктор десантно-пожарной группы Якутского авиаотделения ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» Иннокентий Рожин.