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Последствия пожаров: в Якутии выгорело свыше 7 миллионов гектаров леса

Мир24
16 минут назад

Лесопожарные службы в России за сутки потушили более 70 природных пожаров. Леса горят в нескольких регионах страны, но самая тяжелая обстановка по-прежнему в Якутии. Там выгорело уже более семи миллионов гектаров, передает «МИР 24».

Последствия пожаров: в Якутии выгорело 7 млн гектаров леса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В зоне риска в республике находятся более десяти населенных пунктов. Парашютисты-десантники Авиалесоохраны защищают жилые дома от верховых пожаров. Они самые опасные. Высота пламени в десять раз больше человеческого роста, температура в очагах около тысячи градусов, плавится даже чугун. Искры и горящие ветки разлетаются на сотни метров. От таких пожаров может спасти только прокладка минерализованных полос и встречный отжиг.

«Без отжига практически невозможно потушить крупный пожар, если он идет верховым и даже низовым», – рассказал инструктор десантно-пожарной группы Якутского авиаотделения ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» Иннокентий Рожин.

Дождей этим летом в Якутии почти не было. И в такой ситуации очень помогают самолеты-зондировщики, с их помощью летчики-наблюдатели вызывают искусственные осадки над самыми большими пожарами. Специалисты загружают в самолет пиропатроны с йодистым серебром, а потом ведут обстрелы облаков.

Пожары,Происшествия,Республика Саха (Якутия),Россия,
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