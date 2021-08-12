Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск. Из-за него не видно неба, чувствуется сильный запах гари, местные жители жалуются на затрудненное дыхание.

По данным Роспотребнадзора предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе в 20 раз выше нормы. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров, подобравшихся к жилым домам и угрожающим людям. Их общая площадь достигла 6,7 млн гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.