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Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров

Газета.Ru
16 часов назад

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск. Из-за него не видно неба, чувствуется сильный запах гари, местные жители жалуются на затрудненное дыхание.

На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
1/13 На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
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Вид на Якутск, 12 августа 2021 года
2/13 Вид на Якутск, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Движение паромов между Якутском и Нижним Бестяхом приостановили в связи с сильным задымлением на реке На фото: у паромной переправы через реку Лена в Якутске, 12 августа 2021 года
3/13 Движение паромов между Якутском и Нижним Бестяхом приостановили в связи с сильным задымлением на реке На фото: у паромной переправы через реку Лена в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: news.ykt.ru
Центральная площадь в Якутске, 12 августа 2021 года
4/13 Центральная площадь в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
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Как уточнили в пресс-службе Минтранса республики, также временно остановлены пассажирские перевозки на малых судах. На фото: у паромной переправы Якутск — Нижний Бестях через реку Лена, 12 августа 2021 года
5/13 Как уточнили в пресс-службе Минтранса республики, также временно остановлены пассажирские перевозки на малых судах. На фото: у паромной переправы Якутск — Нижний Бестях через реку Лена, 12 августа 2021 года
Фото: news.ykt.ru
Девушка на одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
6/13 Девушка на одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
«Движение паромов возобновится в зависимости от улучшения видимости на реке. В соответствии с правилами, каждый капитан принимает решение самостоятельно», — отметили в пресс-службе Минтранса республики. На фото: очередь на паромную переправу через реку Лена в Якутске, 12 августа 2021 года
7/13 «Движение паромов возобновится в зависимости от улучшения видимости на реке. В соответствии с правилами, каждый капитан принимает решение самостоятельно», — отметили в пресс-службе Минтранса республики. На фото: очередь на паромную переправу через реку Лена в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: news.ykt.ru
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Прохожие на одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
8/13 Прохожие на одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Очередь на паромную переправу через реку Лена в Якутске, 12 августа 2021 года
9/13 Очередь на паромную переправу через реку Лена в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: news.ykt.ru
Пешеходы переходят дорогу на одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
10/13 Пешеходы переходят дорогу на одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
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На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
11/13 На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
12/13 На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
13/13 На одной из улиц в Якутске, 12 августа 2021 года
Фото: РИА Новости

По данным Роспотребнадзора предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе в 20 раз выше нормы. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров, подобравшихся к жилым домам и угрожающим людям. Их общая площадь достигла 6,7 млн гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

По данным Авиалесоохраны, в республике продолжают распространяться 168 лесных пожаров. 10 августа президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона – подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Министр распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.

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