Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии держал в страхе все село

Отсидевший 18 лет за убийство женщины и ее беременной дочери 36-летний Федор Панов месяц назад вернулся в родное село Джирим в Хакасии. Все это время местные жили в страхе — мужчина вел себя агрессивно, утверждал, что у него шизофрения, и угрожал соседям расправой. В ночь на 5 августа Панова задержали за убийство семьи из пяти человек. Как рассказала «Газете.Ru» соседка убитых, если бы не бдительность односельчан, жертв могло быть больше.

Фото: СК РФ СК РФ

36-летний Федор Панов, задержанный 5 августа по подозрению в убийстве пятерых человек в селе Джирим в Хакасии, после расправы отправился в соседний дом, где проживала мать двоих малолетних детей. Женщина вовремя заметила его и заперла дверь — это спасло ей жизнь, сообщила «Газете.Ru» жительница села Светлана.

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«После расправы над семьей он ломился в другой дом — там проживает девушка и двое малолетних детей. Ее спасло то, что она успела закрыться», — сказала она.

Спустя время сама Светлана заметила Панова у себя на участке, однако ей удалось его спугнуть.

«Он просто бежал непонятно куда, мог забежать в любой дом. После этого его заметили односельчане — сбили на машине, скрутили, а потом отдали полиции», — рассказала женщина.

«Если бы полиция приехала через пять минут, его бы точно убили. Мужики прям рвались это сделать, даже ломом его огрели несколько раз. А когда «органы» приехали и скручивали его, то он орал, что бошки нам всем отрежет», — добавил в беседе с газетой «КП» местный житель Денис.

Панов зарезал супружескую пару Хнычевых, их 20-летнего сына-инвалида, а также семилетнюю внучку и брата главы семейства.

«Нормальная, хорошая, адекватная семья — они жили в достатке, ни к кому не лезли. Мальчик-инвалид ходил по деревне с колонкой и пел песни — совершенно безобидный. Мать его посылала в магазин за хлебом, продуктами», — отметила Светлана.

«Семья очень хорошая, воспитывали внучку, сына своего. Все у них было хорошо, они всегда были очень дружные, любили своих детей. Я просто не понимаю, как он мог с ними это сделать», — рассказала «Газете.Ru» родственница Хнычевых Анжелика Р.

«Были очень дружные, всегда хорошо жили, всегда праздновали праздники вместе. Даже когда я приезжала, мы всегда куда-нибудь ходили — в поход, например, на елку», — добавила внучка убитых Карина К.

Панов был знаком с дочерью Хнычевых — 30-летней Мариной. В день трагедии ее не было дома — она оставила семилетнюю дочь с родителями. Telegram-канал «Life Shot» утверждает, что Марина состояла с убийцей в любовных отношениях: накануне резни она сказала, что больше не хочет быть с ним, и призналась в измене. Это и могло сподвигнуть его на расправу с ее семьей.

Однако местные жители отмечают: они не были парой, просто вместе выпивали. «Если бы он был влюблен в Марину или встречался с ней, вся бы деревня знала. Он с ней накануне гулял — они вместе выпивали. Семья недавно получила выплаты от государства за нескольких детей. Она могла ему рассказать об этом, и поэтому он пошел их убивать», — посетовала Светлана.

Сам Панов был хорошо известен всему селу Джирим, в котором проживают всего около 700 человек. 18 лет назад он также убил местную жительницу, отрезав ей голову, и ее беременную дочь, которую изнасиловал и сжег.

«Когда он освободился, вся деревня опасалась, ведь он больной человек. Особенно женщины одинокие — ведь кто знает, что у него на уме. Жители были против, чтобы он жил здесь. У него была сводная сестра — она жила в его доме, но после освобождения Панова сбежала.

Был у него и брат сводный — он все грозился, что убьет его. В деревню Панов вернулся месяц назад: ходил, пальцы гнул, угрожал местным», — добавила Светлана.

«Сам он сильно вспыльчивый — всем говорил, что у него шизофрения, обострение весной и осенью, все боялись его», — рассказал изданию «КП» Егор И.

При этом известно, что освободился мужчина еще в феврале 2021 года, после чего находился под административным надзором по месту проживания в городе Омске, а затем вернулся в Джирим, где у него был дом.

«В селе он не успел поработать — его просто не брали, шарахались. Потом перестали на него обращать внимание. Теперь все в трауре и в шоке», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил «Газете.Ru», что с учетом предыдущих преступлений за убийство семьи Панову грозит пожизненное заключение.