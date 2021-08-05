В Приморье локализованы все природные пожары

Четыре лесных пожара зарегистрировано в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе Приморья, все они на 5 августа локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На пожарах были задействованы более 170 человек и 26 единиц техники.

Два лесных пожара на площади 3045 гектаров локализованы в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1103 гектара — в Сихотэ-Алинском заповеднике.

В нескольких районах Приморья действует особый противопожарный режим.