В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Приморье локализованы все природные пожары

ИА Regnum
1 час назад

Четыре лесных пожара зарегистрировано в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе Приморья, все они на 5 августа локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

В Приморье локализованы все природные пожары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пожарах были задействованы более 170 человек и 26 единиц техники.

Два лесных пожара на площади 3045 гектаров локализованы в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1103 гектара — в Сихотэ-Алинском заповеднике.

В нескольких районах Приморья действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы Минобороны России.

Пожары,Происшествия,Министерство обороны,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители