В Приморье локализованы все природные пожары

Четыре лесных пожара зарегистрировано в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе Приморья, все они на 5 августа локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
На пожарах были задействованы более 170 человек и 26 единиц техники.
Два лесных пожара на площади 3045 гектаров локализованы в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1103 гектара — в Сихотэ-Алинском заповеднике.
В нескольких районах Приморья действует особый противопожарный режим.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы Минобороны России.