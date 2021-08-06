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В Приморье ликвидировали все лесные пожары

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

В Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья ликвидировали лесные пожары площадью более 4 тыс. га. На утро 6 августа пожаров в крае нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В Приморье ликвидировали все лесные пожары
Фото: ТАССТАСС

К тушению пожаров були привлечены более 170 человек и 26 единиц техники. Борьбе с огнем способствовала погода, в районах прошли дожди.

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией лесных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На утро 5 августа в регионе действуют 32 ранее зарегистрированных пожара на общей площади 84 245 га.

Пожары,Происшествия,ИА REGNUM,
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