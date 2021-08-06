В Приморье ликвидировали все лесные пожары

В Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья ликвидировали лесные пожары площадью более 4 тыс. га. На утро 6 августа пожаров в крае нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ТАСС ТАСС

К тушению пожаров були привлечены более 170 человек и 26 единиц техники. Борьбе с огнем способствовала погода, в районах прошли дожди.

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией лесных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменен режим ЧС.