Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция

На юго-западе Турции в районе города Милас в результате лесного пожара загорелась тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщил мэр города Мухаммент Токат.

Пожар в Миласе распространился на тепловую электростанцию, несмотря на все меры предосторожности и усилия. Отмечается, что ситуация на в районе, откуда людей эвакуируют по соображениям безопасности, остается серьезной. Там из-за возгорания пропало электричество.