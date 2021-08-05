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Тепловая электростанция загорелась в Турции из-за лесного пожара

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

На юго-западе Турции в районе города Милас в результате лесного пожара загорелась тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщил мэр города Мухаммент Токат.

Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется, звучат сирены", — передает слова Токата газета "Известия".

Пожар в Миласе распространился на тепловую электростанцию, несмотря на все меры предосторожности и усилия. Отмечается, что ситуация на в районе, откуда людей эвакуируют по соображениям безопасности, остается серьезной. Там из-за возгорания пропало электричество.

Пожары,Происшествия,Катастрофы,газета "Известия",Турция,
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