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Хозяин дома престарелых в Подмосковье осуждён на 6,5 года по делу о пожаре

RT на русскомиещё 1
5 часов назад

Суд приговорил к 6,5 года колонии хозяина дома престарелых в Подмосковье, в котором в 2020 году при пожаре погибли 12 человек.

Хозяин дома престарелых в Подмосковье осуждён на 6,5 года
Фото: RT на русскомRT на русском

«Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой.

По данным агентства, ранее мужчина полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

Ранее сообщалось, что директора пансионата для пожилых в Абзелиловском районе Башкирии, в котором в результате пожара погибли 11 человек, осудили на три года колонии.

Пожары,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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