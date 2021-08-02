Хозяин дома престарелых в Подмосковье осуждён на 6,5 года

Суд приговорил к 6,5 года колонии хозяина дома престарелых в Подмосковье, в котором в 2020 году при пожаре погибли 12 человек.

Фото: RT на русском RT на русском

«Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой.

По данным агентства, ранее мужчина полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.