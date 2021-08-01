"Дети огня" взяли на себя ответственность за поджог лесов в Турции

Организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджоги лесных массивов в стране. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

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По информации издания, она имеет отношение к признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

Согласно заявлению организации, ее сторонники организовали поджог лесов из-за того, что «турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

Официальных комментариев со стороны турецкого руководства на данный момент не поступало.

Из-за аномальной жары на юге Турции вспыхнули лесные пожары — огонь достиг курортных городов. Наиболее сложная ситуация сложилась 29 июля в Мармарисе. Там из-за пожаров пришлось эвакуировать отдыхающих из некоторых гостиниц.