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СМИ: "Дети огня" взяли на себя ответственность за поджог лесов в Турции

Газета.Ruиещё 10
2 часа назад

Организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджоги лесных массивов в стране. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

"Дети огня" взяли на себя ответственность за поджог лесов в Турции
Фото: InstagramInstagram

По информации издания, она имеет отношение к признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

Согласно заявлению организации, ее сторонники организовали поджог лесов из-за того, что «турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

Официальных комментариев со стороны турецкого руководства на данный момент не поступало.

Из-за аномальной жары на юге Турции вспыхнули лесные пожары — огонь достиг курортных городов. Наиболее сложная ситуация сложилась 29 июля в Мармарисе. Там из-за пожаров пришлось эвакуировать отдыхающих из некоторых гостиниц.

Ранее сообщалось, что в пригороде Бодрума из-за возгорания эвакуировали около 100 россиян.

Пожары,Рабочая партия Курдистана,Анкара,Турция,
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