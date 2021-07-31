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В пригороде Бодрума из-за лесных пожаров эвакуировали около 100 россиян

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Порядка 100 российских туристов были эвакуированы из пригорода турецкого города Бодрум из-за лесных пожаров. Сейчас они размещены в других отелях, сообщил РИА "Новости" представитель генконсульства РФ в Анталье.

Новый пожар в Турции: эвакуировано около 100 россиян
Фото: @oguzhanbas.24/Instagram@oguzhanbas.24/Instagram

"Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники", - рассказал дипломат.

По его словам, часть туристов вывезли в центр города на морском транспорте.

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"Среди покинувших квартал есть и российские граждане. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - рассказали в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что проживающих в трех пятизвездочных отелях в Бодруме стали эвакуировать на фоне нового лесного пожара, развернувшегося в регионе.

Лесные пожары начались в Турции в среду, 28 июля, недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, возгорания происходят из-за сильной жары в регионе.

29 июля пожары возникли в ряде других провинций, в том числе курортных Айдын и Муглу. В результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали свыше 400. Тушение огня продолжается, удалось локализовать 88 очагов из 98.

Пожары,Происшествия,РИА Новости,Россия,Бодрум,Анталья,
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