Новый пожар в Турции: эвакуировано около 100 россиян

Порядка 100 российских туристов были эвакуированы из пригорода турецкого города Бодрум из-за лесных пожаров. Сейчас они размещены в других отелях, сообщил РИА "Новости" представитель генконсульства РФ в Анталье.

Фото: @oguzhanbas.24/Instagram @oguzhanbas.24/Instagram

"Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники", - рассказал дипломат.

По его словам, часть туристов вывезли в центр города на морском транспорте.

"Среди покинувших квартал есть и российские граждане. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - рассказали в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что проживающих в трех пятизвездочных отелях в Бодруме стали эвакуировать на фоне нового лесного пожара, развернувшегося в регионе.

Лесные пожары начались в Турции в среду, 28 июля, недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, возгорания происходят из-за сильной жары в регионе.