Турецкие волонтеры чудом выбрались из огненной ловушки

Все произошло в окрестностях города Манавгат . Группа друзей пыталась проехать по дороге вдоль леса. И внезапно оказалась в ловушке: дорогу перекрыли полосы пламени и уже начали подступать к машине .

Героям этого видео удалось выехать на безопасное место. Свою поездку они сравнили с путешествием в ад. К слову, за городом они оказались, чтобы помочь пожарным, которые тушат лесные пожары: привезли им воду и еду.