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Турецкие волонтеры чудом выбрались из огненной ловушки

Мир24
1 час назад

Адская поездка. Турецкие волонтеры оказались в огненной ловушке лесных пожаров и чудом смогли выбраться живыми, передает телеканал «МИР 24».

Турецкие волонтеры чудом выбрались из огненной ловушки
Фото: МЧС России МЧС России

Все произошло в окрестностях города Манавгат. Группа друзей пыталась проехать по дороге вдоль леса. И внезапно оказалась в ловушке: дорогу перекрыли полосы пламени и уже начали подступать к машине.

Героям этого видео удалось выехать на безопасное место. Свою поездку они сравнили с путешествием в ад. К слову, за городом они оказались, чтобы помочь пожарным, которые тушат лесные пожары: привезли им воду и еду.

Пожары,Происшествия,Манавгат,
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