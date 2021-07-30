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Курорт в дыму: как горит Анталья

Газета.Ru
7 часов назад

Сразу в нескольких курортных районах Турции, расположенных в провинции Анталья, бушуют лесные пожары. По данным властей, пострадали уже как минимум 53 человека. Сообщается также о первой жертве стихии - погиб 82-летний житель деревни Аксеки.

Сразу в нескольких курортных районах Турции, расположенных в провинции Анталья, бушуют лесные пожары.
1/15 Сразу в нескольких курортных районах Турции, расположенных в провинции Анталья, бушуют лесные пожары.
Фото: @zeyynepbozkurt_/Twitter
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По данным властей, пострадали уже как минимум 53 человека. Сообщается также о первой жертве стихии - погиб 82-летний житель деревни Аксеки.
2/15 По данным властей, пострадали уже как минимум 53 человека. Сообщается также о первой жертве стихии - погиб 82-летний житель деревни Аксеки.
Фото: @okurgezemez/Twitter
Туристы, в том числе российские, массово публикуют в соцсетях кадры происходящего – черные клубы дыма, алое из-за огня небо.
3/15 Туристы, в том числе российские, массово публикуют в соцсетях кадры происходящего – черные клубы дыма, алое из-за огня небо.
Фото: @ErayKocatas/Twitter
«Это очень страшный пожар. Из-за сильного ветра он быстро распространяется. В городе Гюндогду уже горят дома. Стихия подбирается к Манавгату. Мой муж сейчас поехал домой за документами и собакой», – рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Турции россиянка.
4/15 «Это очень страшный пожар. Из-за сильного ветра он быстро распространяется. В городе Гюндогду уже горят дома. Стихия подбирается к Манавгату. Мой муж сейчас поехал домой за документами и собакой», – рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Турции россиянка.
Фото: @HakkindaAntalya/Twitter
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Российские туристы также жалуются на то, что на улице нечем дышать: они спасаются в кондиционированных номерах гостиниц.
5/15 Российские туристы также жалуются на то, что на улице нечем дышать: они спасаются в кондиционированных номерах гостиниц.
Фото: @HakkindaAntalya/Twitter
Эвакуированы жители трех кварталов в городе Сиде. С воздуха пожары тушат 15 вертолетов и два самолета.
6/15 Эвакуированы жители трех кварталов в городе Сиде. С воздуха пожары тушат 15 вертолетов и два самолета.
Фото: Cevin Dettlaff/Global Look Press
Из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис. Временно приостановлены экскурсии - ограничения введены в городах Сиде, Соргун и Манавгат.
7/15 Из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис. Временно приостановлены экскурсии - ограничения введены в городах Сиде, Соргун и Манавгат.
Фото: @visitantalyaa/Twitter
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Пожар в лесу в районе города Манавгат, Анталья, 2021 год
8/15 Пожар в лесу в районе города Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: Kaan Soyturk/Reuters
Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
9/15 Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: Kaan Soyturk/Reuters
Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
10/15 Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: Kaan Soyturk/Reuters
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Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
11/15 Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: Kaan Soyturk/Reuters
Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
12/15 Последствия пожара в городе Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: @eha_medya/Twitter
Курортный город Манавгат, Анталья, 2021 год
13/15 Курортный город Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: @HakkindaAntalya/Twitter
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Курортный город Манавгат, Анталья, 2021 год
14/15 Курортный город Манавгат, Анталья, 2021 год
Фото: @HakkindaAntalya/Twitter
На месте тушения пожаров, Манавгат, 2021 год
15/15 На месте тушения пожаров, Манавгат, 2021 год
Фото: @HakkindaAntalya/Twitter

Туристы, в том числе российские, массово публикуют в соцсетях кадры происходящего – черные клубы дыма, алое из-за огня небо.

«Это очень страшный пожар. Из-за сильного ветра он быстро распространяется. В городе Гюндогду уже горят дома. Стихия подбирается к Манавгату. Мой муж сейчас поехал домой за документами и собакой», – рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Турции россиянка.

Российские туристы также жалуются на то, что на улице нечем дышать: они спасаются в кондиционированных номерах гостиниц.

Эвакуированы жители трех кварталов в городе Сиде. С воздуха пожары тушат 15 вертолетов и два самолета.

Из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис. Временно приостановлены экскурсии - ограничения введены в городах Сиде, Соргун и Манавгат.

Пожары,Фото,Аксеки,Анталья,Турция,
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