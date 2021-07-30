Курорт в дыму: как горит Анталья

Сразу в нескольких курортных районах Турции, расположенных в провинции Анталья, бушуют лесные пожары. По данным властей, пострадали уже как минимум 53 человека. Сообщается также о первой жертве стихии - погиб 82-летний житель деревни Аксеки.

Туристы, в том числе российские, массово публикуют в соцсетях кадры происходящего – черные клубы дыма, алое из-за огня небо.

«Это очень страшный пожар. Из-за сильного ветра он быстро распространяется. В городе Гюндогду уже горят дома. Стихия подбирается к Манавгату. Мой муж сейчас поехал домой за документами и собакой», – рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Турции россиянка.

Российские туристы также жалуются на то, что на улице нечем дышать: они спасаются в кондиционированных номерах гостиниц.

Эвакуированы жители трех кварталов в городе Сиде. С воздуха пожары тушат 15 вертолетов и два самолета.