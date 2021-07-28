Лесные пожары в Турции добрались до Антальи

Российская туристка, отдыхающая в турецком курортном городе Сиде, раскрыла реальную обстановку с пожарами в регионе. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала Mash.

По словам путешественницы Александры, 28 июля в 10 утра по местному времени над курортом образовалась огромная дымовая завеса, а море покрылось пеплом.

Позже туристы выяснили, что загорелись леса между Антальей и Сиде, и на их глазах самолеты начали тушить огонь, зачерпывая воду из моря.

Как заверили власти курорта, опасности для туристических объектов пожары не представляют. Тем не менее, по данным РИА Новости, в районе Манавгата уже начали эвакуировать жилые кварталы. На кадрах из Telegram-канала агентства видны клубы дыма над жилыми домами.