В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Отдыхающая в Турции россиянка раскрыла реальную обстановку с пожарами на курорте

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Лесные пожары в Турции добрались до Антальи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российская туристка, отдыхающая в турецком курортном городе Сиде, раскрыла реальную обстановку с пожарами в регионе. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала Mash.

По словам путешественницы Александры, 28 июля в 10 утра по местному времени над курортом образовалась огромная дымовая завеса, а море покрылось пеплом.

Позже туристы выяснили, что загорелись леса между Антальей и Сиде, и на их глазах самолеты начали тушить огонь, зачерпывая воду из моря.

Как заверили власти курорта, опасности для туристических объектов пожары не представляют. Тем не менее, по данным РИА Новости, в районе Манавгата уже начали эвакуировать жилые кварталы. На кадрах из Telegram-канала агентства видны клубы дыма над жилыми домами.

28 июля сообщалось, что по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. Кроме того, в стране аномальная жара: температура превышает 40 градусов.

Пожары,РИА Новости,Сиде,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители