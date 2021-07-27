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Жилой дом загорелся в Нефтеюганске

ТАССиещё 4
1 час назад

Жилой дом загорелся в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, огнем охвачены два подъезда и крыша на площади 700 кв. м. Эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России.

Горят подъезды и крыша: огонь охватил жилой дом в Нефтеюганске
Фото: ТАССТАСС

Информация о пожаре в микрорайоне 7, дом 39, поступила в 23:00 мск. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в четырехподъездном двухэтажном жилом доме происходит возгорание в третьем и четвертом подъезде с выходом на кровлю на общей площади 720 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности. Незамедлительно была проведена эвакуация 50 человек, в том числе 15 детей", - сказали в пресс-службе.

Всего к тушению пожара привлекаются 36 человек и 14 единиц техники.

Возгорание локализовали. "В 23:28 мск пожар локализован на площади 720 кв. м. Пострадавших нет. На месте проводится проливка и разборка конструкций", - отметили в пресс-службе.

Пожары,Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Ханты-Мансийский,Нефтеюганск,
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