В историческом центре Петербурга начался пожар

В жилом доме на Лиговском проспекте Петербурга начался пожар, огонь может распространиться на соседние здания, заявили в Главном управлении МЧС города.

«В 15.28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 115. В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров. В 15.40 мск из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-БИС, в 15.46 мск ранг пожара повышен до 2», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники от МЧС и 51 человек личного состава.

В апреле в Петербурге сгорело здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.