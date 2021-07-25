В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В историческом центре Петербурга начался пожар

Деловая газета "Взгляд"иещё 24
8 часов назад

В жилом доме на Лиговском проспекте Петербурга начался пожар, огонь может распространиться на соседние здания, заявили в Главном управлении МЧС города.

«В 15.28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 115. В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров. В 15.40 мск из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-БИС, в 15.46 мск ранг пожара повышен до 2», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники от МЧС и 51 человек личного состава.

В апреле в Петербурге сгорело здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.

После этого суд арестовал генерального директора бизнес-центра «Невская мануфактура» Максима Макеева по делу о пожаре.

Пожары,Происшествия,Видео,Пожар в Самаре,Пожар в Самаре,МЧС,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители