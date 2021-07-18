NYT: Пожары в Якутии грозят ускорением глобального потепления

Лесные пожары, которые сейчас в Якутии , могут грозить ускорением глобального потепления. Данное явление объясняется выбросом большого количества газов, вызывающих парниковый эффект, сообщает The New York Times со ссылкой на ученых.

Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА «Новости» Министерство охраны природы Якутии/РИА «Новости»

В издании подчеркнули, что лесные пожары на территории Якутии вызваны, в основном, рекордно высокой для лета температурой воздуха в северной части Сибири.

Эксперты проследили тенденцию, согласно которой потепление в данном регионе "происходит быстрее, чем почти в любой другой части мира".

Ведущий специалист службы атмосферных наблюдений при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Марк Паррингтон пояснил, что в 2020 году объем углекислого газа, который выброшен после пожаров в Якутии, оказался примерно таким же, если сравнить потребление горючего в Мексике за весь 2018 год.

Согласно выводу специалистов, в случае сохранения подобной тенденции это, вероятно, "может ускорить климатические изменения за счет выброса огромного объема парниковых газов". Не исключается, что в будущем последствия пожаров ощутят за пределами Сибири.

При этом в NYT допускают, что Россия якобы извлечет пользу. В качестве аргумента, указывающего на предполагаемую выгоду от потепления климата, упоминается образование новых плодородных территорий и таяние льдов в Северном Ледовитом океане.