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Грозивший скинуть ребенка с балкона в Иркутске вернул его в квартиру

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад
Угрожавший скинуть ребенка с балкона в Иркутске мужчина вернул его в квартиру, сообщают СМИ.
Мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, а через некоторое время пробрался туда сам, передает РИА «Новости».
Исчерпан ли инцидент, не уточняется.
Между тем сотрудники МЧС развернули спасательный куб под балконом.
Напомним, во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия. Для переговоров с ним привезли его супругу.
Пожары,МЧС,РИА Новости,Иркутск,
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