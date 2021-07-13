Грозивший скинуть ребенка с балкона в Иркутске вернул его в квартиру

Угрожавший скинуть ребенка с балкона в Иркутске мужчина вернул его в квартиру, сообщают СМИ.
Мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, а через некоторое время пробрался туда сам, передает РИА «Новости».
Исчерпан ли инцидент, не уточняется.
Между тем сотрудники МЧС развернули спасательный куб под балконом.
Напомним, во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия. Для переговоров с ним привезли его супругу.