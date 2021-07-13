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38 человек стали жертвами сильного пожара в иракской больнице

Газета.Ru
17 минут назад
Число жертв пожара в отделении для больных ковидом в Ираке возросло до 38 человек, сообщает телеканал "360".
38 человек стали жертвами пожара в ковид-больнице Ирака
Фото: TwitterTwitter
Пожар в иракской больнице в провинции Насирия вспыхнул в коронавирусном изоляторе. Сначала сообщалось о 13 погибших. Многие пациенты серьезно пострадали. Позже появилась информация о 38 жертвах.
Эвакуация пострадавших продолжается.
Министерство внутренних дел страны сообщает, что на территории госпиталя по-прежнему работают пожарные.
О причинах возгорания пока ничего не известно, передает "РИА Новости".
Пожары,Происшествия,МВД,РИА Новости,Насирия,Ирак,
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