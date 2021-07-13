38 человек стали жертвами пожара в ковид-больнице Ирака

Число жертв пожара в отделении для больных ковидом в Ираке возросло до 38 человек, сообщает телеканал "360".Пожар в иракской больнице в провинции Насирия вспыхнул в коронавирусном изоляторе. Сначала сообщалось о 13 погибших. Многие пациенты серьезно пострадали. Позже появилась информация о 38 жертвах.Эвакуация пострадавших продолжается.Министерство внутренних дел страны сообщает, что на территории госпиталя по-прежнему работают пожарные.О причинах возгорания пока ничего не известно, передает "РИА Новости".