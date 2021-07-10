"Дома и леса сгорели": сотни людей эвакуировали из Челябинской области

Сейчас из-за пожаров эвакуировали свыше 350 человек, в том числе 150 детей.

По данным МЧС, в Джабыке находится 329 частных жилых домов, в которых проживает 738 человек, в том числе 215 детей. Также в поселке есть детский сад и школа. Местные жители говорят, что уже сгорели 40 домов.