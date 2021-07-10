"Дома и леса сгорели": сотни людей эвакуировали из Челябинской области

Сильный пожар в Карталинском районе начался 8 июля, а к 9 июля природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта Джабык и Запасное, всего сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. «К тушению привлечено более 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда», — рассказывали
в МЧС
. Еще в ведомстве добавили, что для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России
. К ликвидации пожара привлечены около 500 человек и 115 единиц техники, а также 4 пожарных поезда.