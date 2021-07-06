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В России за сутки ликвидировали 97 лесных пожаров

RT на русскомиещё 1
1 час назад
В России лесопожарные службы за сутки потушили 97 природных пожаров на площади более восьми тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
«За прошедшие сутки, 5 июля, в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 8 768 га», — цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Якутии, где зафиксировано 163 пожара на площади 397 089 га.
Ранее стало известно, что отряд пожарных из Авиалесоохраны прибыл на Чукотку для помощи в борьбе с лесными пожарами.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.
Пожары,Происшествия,Нина Зайцева,РАН,ИТАР-ТАСС,Россия,
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