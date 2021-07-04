Катастрофический пожар: Кипр обратился за международной помощью

Власти Кипра
запросили помощь у иностранных государств в связи с сильнейшим лесным пожаром в районе Лимассола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства страны.
Ситуация улучшается, но остаётся чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план «Гефест» и запрошена помощь для отправки самолетов из-за границы, — говорится в сообщении.
На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Первая на помощь Кипру пришла Греция. Она отправила два пожарных самолёта Canadair CL-415. Также ожидается прилёт израильских самолётов.
Пожар возник накануне в общине Аракапас, и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Сейчас его тушат более 70 пожарных машин, 10 цистерн.
По данным полиции, в рамках расследования причин возгорания был арестован 67-летний мужчина.
Президент Кипра Никос Анастасиадис
назвал ситуацию с лесным пожаром катастрофической и беспрецедентной. Он также выразил глубокую благодарность всем, кто участвует в тушении огня.