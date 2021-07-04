В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кипр обратился за международной помощью из-за сильного лесного пожара

News.ru
47 минут назад
Власти Кипра запросили помощь у иностранных государств в связи с сильнейшим лесным пожаром в районе Лимассола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства страны.
Катастрофический пожар: Кипр обратился за международной помощью
Фото: ReutersReuters
Ситуация улучшается, но остаётся чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план «Гефест» и запрошена помощь для отправки самолетов из-за границы, — говорится в сообщении.
На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Первая на помощь Кипру пришла Греция. Она отправила два пожарных самолёта Canadair CL-415. Также ожидается прилёт израильских самолётов.
Пожар возник накануне в общине Аракапас, и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Сейчас его тушат более 70 пожарных машин, 10 цистерн.
По данным полиции, в рамках расследования причин возгорания был арестован 67-летний мужчина.
Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал ситуацию с лесным пожаром катастрофической и беспрецедентной. Он также выразил глубокую благодарность всем, кто участвует в тушении огня.
Пожары,Происшествия,Никос Анастасиадис,Кипр,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители