Катастрофический пожар: Кипр обратился за международной помощью

Власти Кипра запросили помощь у иностранных государств в связи с сильнейшим лесным пожаром в районе Лимассола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства страны.

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Ситуация улучшается, но остаётся чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план «Гефест» и запрошена помощь для отправки самолетов из-за границы, — говорится в сообщении.

На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Первая на помощь Кипру пришла Греция. Она отправила два пожарных самолёта Canadair CL-415. Также ожидается прилёт израильских самолётов.

Пожар возник накануне в общине Аракапас, и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Сейчас его тушат более 70 пожарных машин, 10 цистерн.

По данным полиции, в рамках расследования причин возгорания был арестован 67-летний мужчина.