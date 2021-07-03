В Мексиканском заливе потушен подводный пожар

В Мексиканском заливе потушили сильный подводный пожар на морском трубопроводе нефтегазовой компании Pemex.
«Чрезвычайная ситуация устранена, восстановлены нормальные рабочие условия», — передаёт РИА Новости сообщении компании.
Утечка газа произошла на глубине 78 м, причины выясняются.
Отмечается, что закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение.
Пострадавших в результате пожара не оказалось.
В мае в Австралии произошла
утечка газа на перерабатывающем заводе.