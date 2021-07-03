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В Мексиканском заливе потушен подводный пожар

RT на русском
13 минут назад
В Мексиканском заливе потушили сильный подводный пожар на морском трубопроводе нефтегазовой компании Pemex.
В Мексиканском заливе потушен подводный пожар
Фото: ReutersReuters
«Чрезвычайная ситуация устранена, восстановлены нормальные рабочие условия», — передаёт РИА Новости сообщении компании.
Утечка газа произошла на глубине 78 м, причины выясняются.
Отмечается, что закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение.
Пострадавших в результате пожара не оказалось.
В мае в Австралии произошла утечка газа на перерабатывающем заводе.
Пожары,Происшествия,РИА Новости,
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