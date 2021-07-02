В Мексиканском заливе загорелся нефтепровод

Сильный подводный пожар вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, огонь идет из-под воды — в настоящий момент он под контролем, жертв и пострадавших нет, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в компании.

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"В 4 часа утра зафиксирован пожар на морском трубопроводе, расположенном в 400 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече", — сообщил телеканал Televisa.

Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших месторождений, где добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.

По предварительной информации, причиной пожара стала утечка углеводородов из регулирующего клапана на трубопроводе между морскими платформами на глубине 78 метров.

В компании сообщили РИА Новости, что готовят официальный отчет об инциденте.