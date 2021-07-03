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В Мексиканском заливе произошел подводный пожар

Мир24иещё 10
40 минут назад
В Мексиканском заливе на подводном трубопроводе произошла утечка газа. Она вызвала пожар, который удалось ликвидировать при помощи танкеров, пишет ТАСС.
В Мексиканском заливе загорелся нефтепровод
Фото: © fotolia.com/ 3dmentat© fotolia.com/ 3dmentat
Пожар вспыхнул под водой у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече. К его тушению были привлечены три танкера. Трубопровод принадлежит мексиканской нефтегазовой компании Pemex. Пострадавших не было, эвакуация не потребовалась.
Компания выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что устранила утечку, которая привела к возгоранию. В сообщении говорится, что специалисты закрыли соединительные клапаны. Отмечается, что экологической угрозы для морской фауны нет, так как трубопровод не перекачивает нефть.
Напомним, в апреле в Мексике произошла авария на нефтехимическом комплексе «Морелос», пострадали четыре человека.
Пожары,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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