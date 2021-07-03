В Мексиканском заливе загорелся нефтепровод

Пожар вспыхнул под водой у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече. К его тушению были привлечены три танкера. Трубопровод принадлежит мексиканской нефтегазовой компании Pemex. Пострадавших не было, эвакуация не потребовалась.

Компания выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что устранила утечку, которая привела к возгоранию. В сообщении говорится, что специалисты закрыли соединительные клапаны. Отмечается, что экологической угрозы для морской фауны нет, так как трубопровод не перекачивает нефть.