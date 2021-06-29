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Трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме в Подмосковье

ТАССиещё 4
2 часа назад
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Трехлетняя девочка и ее прабабушка с прадедушкой погибли из-за затопления выгребной ямы в подмосковном поселке Обухово. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
Тела 75-летнего мужчины и 65-летней женщины, а также 3-летней девочки были обнаружены в выгребной яме на территории частного дома в Обухово. "По данным следствия, погибшие пенсионеры приходились прабабушкой и прадедушкой 3-летней девочке. Предварительно установлено, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме кто-то из взрослых спустился в нее для устранения проблемы. Остальные при оказании помощи также оказались в яме и не смогли спастись", - сообщили в ГСУ.
По данному факту проводится проверка, опрошены родственники погибших, проведена проверка жилищно-бытовых условий, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Пожары,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Москва,Обухово,
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