Специалисты за сутки ликвидировали в России 105 лесных пожаров

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксированы в Якутии, где действует 120 пожаров на площади 60 073 га на землях лесного фонда, а также два пожара общей площадью 292 га в природном парке "Ленские столбы" и заповеднике "Олекминский". В Иркутской области зафиксировано 27 пожаров на площади 36 317 га, в Красноярском крае - 11 пожаров на площади 3 974 га, в Приамурье - восемь пожаров на площади 1 332 га, в Забайкалье - 11 пожаров на площади 1 050 га. Также пожары действуют в Магаданской области, на Чукотке, в Хабаровском крае, Костромской и Архангельской областях, республиках Коми, Бурятия и Башкортостан, в Томской, Свердловской и Ульяновской областях, в Пермском крае.