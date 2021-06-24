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Временный ковидный госпиталь загорелся в Подмосковье

Вечерняя Москваиещё 1
3 часа назад
Здание с больными коронавирусом загорелось в Подмосковье. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Кафе загорелось возле Измайловского кремля в столице
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
Инцидент произошел в поселке Федосьино. На место следуют свыше 20 пожарных расчетов.
По данным источника «ВМ», внутри помещения загорелась мебель. Огонь охватил 15 квадратных метров площади. Всех больных эвакуировали.
Пожары,Московская Область,
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