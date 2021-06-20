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Пожар в Северо-Западном тоннеле в Москве потушили

Вечерняя Москваиещё 2
20 июня 2021
Пожарные потушили автомобиль, который загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в столице. Об этом сообщили в воскресенье, 20 июня, в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Пожар в Северо-Западном тоннеле в Москве потушен
Фото: Денис Воронин / АГН МоскваДенис Воронин / АГН Москва
Уточняется, что 23:50 пожар был ликвидирован, его площадь составила пять квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало. Машина находилась примерно в середине тоннеля, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее сообщалось, что из-за возгорания автомобиля движение в тоннеле было полностью заблокировано.
Пожары,Происшествия,Пожар в Москве,МЧС,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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