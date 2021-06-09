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Два человека погибли и десять пострадали при пожаре в больнице в Рязани

Вечерняя Москваиещё 7
27 минут назад
Два человека погибли и десять пострадали в результате пожара, который произошел в среду, 9 июня, в реанимационном отделении больницы в Рязани.
ЧП в Рязани: пожар в больнице привел к гибели людей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва
Возгорание началось в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса 2 Клинической больницы имени Н.А. Семашко.
Погибли два пациента, пострадали десять человек — девять пациентов и медсестра.
Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 44 человек, в том числе 34 пациентов с COVID-19.
Возгорание тушили четыре пожарных автомобиля, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. В настоящее время проводятся дезинфекционные мероприятия в корпусе.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что трехэтажный дом в поселении Марушкинском горит на площади 300 «квадратов».
Пожары,Происшествия,МЧС,РЕН ТВ,Рязань,
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