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При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли дети

Мир24иещё 6
15 часов назад
В результате пожара в частном доме в поселке Юго-Камский Пермского края погибли дети, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли дети
Фото: МЧС России МЧС России
Сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Советская поступило в 1:33 мск.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В его тушении были задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.
В ходе тушения спасатели обнаружили несовершеннолетних погибших. Количество жертв на данный момент не уточняется. По информации «Интерфакса», в результате пожара погибли трое детей.
Прошлой ночью произошел крупный пожар в частном трехэтажном доме в Новой Москве. По предварительным данным, в нем жили рабочие с семьями. Один человек пострадал.
Пожары,Происшествия,Пермский Край,
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