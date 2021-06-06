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В Москве два человека погибли в результате пожара

RT на русскомиещё 2
6 июня 2021
Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в 11-этажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В Москве два человека погибли в результате пожара
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что на Университетском проспекте в квартире на девятом этаже загорелись вещи и мебель.
Сотрудники МЧС спасли пятерых человек, из них двое детей.
На данный момент пожар успешно ликвидирован.
В мае в центре Москвы на Большой Никитской улице произошло возгорание в здании, которое находится на реконструкции.
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