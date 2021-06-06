Весь Рамблер
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Еще
Войти в почту
Движение на Московской улице в ТиНАО ограничили из-за пожара
Вечерняя Москва
6 июня 2021
Движение автотранспорта на одной из улиц в деревне Саларьево в Новой
Москве
ограничено в связи с пожаром в жилом доме, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Фото:
Вечерняя Москва
Вечерняя Москва
Ранее стало известно, что площадь распространения огня в частном жилом доме в деревне Саларьево
достигла
500 квадратных метров. В результате пожара
пострадал
один человек.
Из-за пожара полностью перекрыт проезд по улице Московская в районе пересечения с улицей Адмирала Корнилова, сообщается в
Telegram
-канале «Дептранс. Оперативно».
Пожары
,
Новости Москвы
,
Происшествия
,
Пожар в Москве
,
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Игры
Видео
Тесты
Фото
Подкасты
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Своими руками
Проверено на себе
Счет
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Евро-2020
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ванга
Имена
Календарь Майя
Дизайн человека
Восточный гороскоп
Ретроградный Меркурий
Нумерология
Зодиак
Психология
Лунный календарь
Сонник
Гадания
2021 год
2020 год
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё