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Движение на Московской улице в ТиНАО ограничили из-за пожара

Вечерняя Москва
6 июня 2021
Движение автотранспорта на одной из улиц в деревне Саларьево в Новой Москве ограничено в связи с пожаром в жилом доме, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Движение на Московской улице в ТиНАО ограничили из-за пожара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Ранее стало известно, что площадь распространения огня в частном жилом доме в деревне Саларьево достигла 500 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.
Из-за пожара полностью перекрыт проезд по улице Московская в районе пересечения с улицей Адмирала Корнилова, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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