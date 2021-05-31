Скрыли 200 тел военных: жители Армении начали выходить на улицы

Вышедшие на акцию протеста люди перекрыли улицу Гераци. Они считают, что тела военных хранились в моргах и холодильниках для фруктов. Протестующие требуют от властей объяснений. Гукасян заявил, что родители армянских военных сравнили официальную информацию о погибших в Карабахе и данные о телах, находящихся в морге. По его словам, в результате поисковых работ тел было обнаружено больше, чем в итоге попало в морг. Это свидетельствует о том, что власти скрывают истинное число погибших, убеждён мужчина.