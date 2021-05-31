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СМИ: в Армении скрывали тела 200 военных, погибших в Карабахе

News.ruиещё 1
14 часов назад
Власти Армении скрывали от родственников тела более 200 военных, которые погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Так считают протестующие, которые вышли на улицы Еревана, сообщает Sputnik Армения.
Скрыли 200 тел военных: жители Армении начали выходить на улицы
Фото: News.ruNews.ru
Тела наших детей только сейчас передают родным, — рассказал Арсен Гукасян, отец одного из пропавших без вести.
Вышедшие на акцию протеста люди перекрыли улицу Гераци. Они считают, что тела военных хранились в моргах и холодильниках для фруктов. Протестующие требуют от властей объяснений. Гукасян заявил, что родители армянских военных сравнили официальную информацию о погибших в Карабахе и данные о телах, находящихся в морге. По его словам, в результате поисковых работ тел было обнаружено больше, чем в итоге попало в морг. Это свидетельствует о том, что власти скрывают истинное число погибших, убеждён мужчина.
Протестующие потребовали от властей создать специальную комиссию, в которую будут входить родственники погибших. К участникам акции вышел представитель Следственного комитета республики Рафаэль Варданян.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.
Пожары,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,СКР,ИА Sputnik,Ереван,Армения,
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