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Торговый центр эвакуировали в Москве из-за задымления

News.ruиещё 1
10 часов назад
На юге Москвы эвакуировали всех посетителей ТЦ из-за возгорания в детской комнате
Фото: News.ruNews.ru
Более тысячи человек эвакуировали из торгового центра на юге Москвы из-за задымления в детской комнате, сообщает ТАСС со ссылкой представителя в экстренных службах.
В детской комнате торгового центра в микрорайоне Северное Чертаново произошло возгорание, которое привело к задымлению, — сказал собеседник агентства.
Из здания ТЦ вывели всех посетителей и персонал. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание в настоящее время ликвидировано, его причины выясняются.
Ранее сообщалось, что в МГУ на Воробьёвых горах произошло задымление. Сотрудников и студентов эвакуировали из здания. По некоторым данным, дым шёл из вентиляционной шахты.
Пожары,МГУ,ИТАР-ТАСС,Москва,
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