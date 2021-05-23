На юге Москвы эвакуировали всех посетителей ТЦ из-за возгорания в детской комнате

В детской комнате торгового центра в микрорайоне Северное Чертаново произошло возгорание, которое привело к задымлению, — сказал собеседник агентства.

Из здания ТЦ вывели всех посетителей и персонал. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание в настоящее время ликвидировано, его причины выясняются.