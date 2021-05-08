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Число жертв пожара в Мытищах выросло до пяти человек

Мир24иещё 7
58 минут назад
Крупный пожар в подмосковных Мытищах. В огне погибли пять человек. Еще один находится в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Число жертв пожара в Мытищах выросло до пяти человек
Фото: ТАССТАСС
Изначально была информация о четырех погибших, но затем при разборе завалов было найдено тело еще одного человека.
Следователи выясняют все причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Стало известно, что загорелся частный автосервис в нежилом двухэтажном здании. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. В 20:18 возгорание было локализовано. В 21:49 открытое горение было ликвидировано. Из здания были вынесены 11 кислородных баллонов и два – с пропаном.
Пожары,Происшествия,Мытищи,
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