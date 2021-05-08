Число жертв пожара в Мытищах выросло до пяти человек

Изначально была информация о четырех погибших, но затем при разборе завалов было найдено тело еще одного человека.
Следователи выясняют все причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Стало известно, что загорелся частный автосервис в нежилом двухэтажном здании. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. В 20:18 возгорание было локализовано. В 21:49 открытое горение было ликвидировано. Из здания были вынесены 11 кислородных баллонов и два – с пропаном.