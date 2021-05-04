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Хостелы и мини-отели в Москве могут проверить после пожара в гостинице «Вечный зов»

Говорит Москва
4 мая 2021
Минувшей ночью в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы произошёл пожар. В отеле в момент ЧП находились 305 человек, в том числе 114 детей. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. В результате пожара погибли два человека, ещё один находится в крайне тяжёлом состоянии. В больницах остаются 14 человек, в том числе восемь детей. По данным полиции, в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в «Вечном зове» не проводились, так как гостиница открылась только 12 марта. Здание гостиницы было переоборудовано из отделения Сбербанка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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