На Садовом кольце загорелся дом начала ХХ века

Как стало известно, возгорание произошло на первом этаже в доме 24/7 на улице Садовая-Каретная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В результате происшествия один человек погиб, прибывшие на место спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Спасенных передали медикам, возгорание позже ликвидировали.