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В Индии при пожаре в госпитале для больных COVID-19 погибли 18 человек

News.ruиещё 2
1 час назад
В Индии в результате пожара в госпитале для больных COVID-19 погибли 18 человек. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на данные полиции.
В Индии в результате пожара в больнице умерли 18 пациентов
Фото: sb.bysb.by
Инцидент произошёл в ночь на субботу в городе Бхаруч штата Гуджарат. Огонь возник в отделении интенсивной терапии в результате короткого замыкания. В настоящее время возгорание удалось потушить.
По имеющимся данным, в больнице находились около 50 пациентов. Как отмечают в полиции, их спасли местные жители и пожарные.
Согласно информации на 06:30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших, — сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.
По словам полицейского, 12 человек погибли из-за образовавшегося дыма. Умерли ли оставшиеся 6 также в больнице или при переводе в другие лечебные учреждения, не уточняется.
Правоохранители опасаются, что число жертв может ещё возрасти.
Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе Bazan в Хайфе на севере Израиля вспыхнул пожар. Причиной возгорания стало повреждение труб. Предприятие в связи с инцидентом приостановило свою работу. О пострадавших не сообщается.
Пожары,Происшествия,Бхаруч,Индия,
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