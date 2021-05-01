В Индии в результате пожара в больнице умерли 18 пациентов

Индии в результате пожара в госпитале для больных COVID-19 погибли 18 человек. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на данные полиции.

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Инцидент произошёл в ночь на субботу в городе Бхаруч штата Гуджарат. Огонь возник в отделении интенсивной терапии в результате короткого замыкания. В настоящее время возгорание удалось потушить.

По имеющимся данным, в больнице находились около 50 пациентов. Как отмечают в полиции, их спасли местные жители и пожарные.

Согласно информации на 06:30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших, — сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.

По словам полицейского, 12 человек погибли из-за образовавшегося дыма. Умерли ли оставшиеся 6 также в больнице или при переводе в другие лечебные учреждения, не уточняется.

Правоохранители опасаются, что число жертв может ещё возрасти.