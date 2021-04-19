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Опубликовано видео пожара в кампусе Кейптаунского университета

Юрий Столбов
1 час назад
Мощный пожар произошел в кампусе Кейптаунского университета в Южно-Африканской Республике и уничтожил старинную библиотеку. Видео с места событий публикуют очевидцы в Twitter.
По информации «Би-би-си», кроме библиотеки сгорела историческая ветряная мельница Мостерта XVIII века. Пострадали и другие здания, расположенные в кампусе университета. Всех студентов эвакуировали.
В тушении пожара задействовали четыре вертолета и 120 пожарных, один из них был госпитализирован с ожогами. Изначально сообщалось, что источником возгорания стал костер, разведенный бродягой. Позже очевидцы рассказали, что трое мужчин разводили огонь на склонах Столовой горы. Одного из них задержали, поиски двух других подозреваемых продолжаются, сообщает местный телеканал SABC.
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